Серьёзное заявление на успех среди частных домовладельцев.

Строго говоря, не очень преуспевшие в создании электромобилей японские автопроизводители успели внедрить на своей продукции систему обратного питания домохозяйств, которая была призвана обеспечить домовладения электроэнергией во время стихийных бедствий и аварийного отключения основной электросети. По крайней мере, Nissan такую функцию для своих электромобилей Leaf на японском рынке реализовала.

Между тем, интерес к данной теме вышел на новый уровень с появлением в ассортименте американских автопроизводителей востребованных на местном рынке полноразмерных пикапов, которые наперебой бросились заманивать клиентов опциями в виде способности питать от тяговой батареи через встроенный инвертор внешнее электрооборудование совокупной мощностью до 9 кВт и выше. Как отмечает Electrek, корпорация General Motors не стала мелочиться, и объявила, что к 2026 году вся линейка электромобилей на платформе Ultium получит функцию энергоснабжения частного дома от бортовой электросети машины.

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Источник изображения: YouTube, GM

Строго говоря, сейчас известно о планах GM по выпуску не менее шести моделей электромобилей на этой платформе, которые выйдут в текущем или следующем году: Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, Cadillac Lyriq и Cadillac Escalade IQ — последний в облике полноразмерного внедорожника дебютирует на этой неделе. Естественно, этим перечень моделей на платформе GM Ultium не ограничится, а потому к 2026 году может пополнится ещё несколькими наименованиями. В дальнейшем поддержка таких решений позволит дочерним компаниям GM создавать так называемые «виртуальные электростанции», когда простаивающие у зарядных устройств по домам электромобили смогут отдавать накопленную электроэнергию в сеть, продавая её другим потребителям.