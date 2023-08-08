Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Li Auto в этом квартале рассчитывает поставить более 100 000 автомобилей
А к 2025 году увеличит ассортимент до 11 моделей.

реклама

Основанная в 2015 году китайская компания Li Auto изначально делала ставку на выпуск так называемых последовательных гибридов, в составе силовой установки которых работают один или два тяговых электродвигателя, а также ДВС небольшой мощности, который используется для подзарядки тяговой батареи в движении. По этой причине назвать Li Auto производителем электромобилей в чистом виде нельзя, хотя она и планирует выпускать машины без ДВС в дальнейшем.

Пока же, как отмечает Bloomberg, Li Auto уверенно движется к выходу на безубыточность по итогам всего года, а по итогам минувшего квартала смогла отгрузить клиентам рекордные 86 533 машины. Квартальная чистая прибыли компании достигла $375 млн, норма прибыли достигла 21,8%, а выручка приблизилась к $4 млрд.

реклама

Источник изображения: Li Auto

В текущем квартале Li Auto рассчитывает увеличить выручку до $4,6 млрд, а также поставить более 100 000 автомобилей. К 2025 году марка рассчитывает расширить ассортимент выпускаемых транспортных средств до 11 моделей, причём пять из них будут «чистокровными» аккумуляторными электромобилями с напряжением бортовой сети не менее 800 В, что позволит быстро восполнять запас хода на зарядных станциях высокой мощности. Li Auto также собирается построить 3000 зарядных станций. В июле, по данным официальной статистики, объёмы продаж машин с тяговыми электродвигателями в Китае выросли на 32% год к году, что можно расценивать в качестве повода робко надеяться на дальнейшее восстановление рынка после проблем, вызванных пандемией.

#аналитика #электромобили #китайские производители #гибриды #li auto
Источник: bloomberg.com
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты Morgan Stanley убеждены, что успех AMD в сегменте ускорителей ИИ — лишь вопрос времени
Японские власти распорядились установить зарядные станции для электромобилей через каждые 70 км вдоль шоссе
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
18
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
11
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
80
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
247
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
3
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
77
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
5
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+

Сейчас обсуждают

Данил Киприянов
14:53
Скоро в мобилах будет конденсатор, обеспечивающий час работы, заряжаемый за 15 секунд от розетки
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
Роман Иванов
14:51
тридварас
Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке, но Москва не дала ответ
RAZOR1913
14:45
БелОМО 60% продукции поставляет напрямую в РФ. И "что-то" мне подсказывает что это не шпингалеты и полотенцесушилки.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Руслан Клюев
14:45
Бред, нет там 50% преимущества. Что в 1080р что в 2к в большинстве результат одинаковый
Разница между RTX 4060 Ti 16 ГБ и 8 ГБ на высоких разрешениях превышает 50%
andrew_riddler
14:45
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371/show/93396/malenkaya-rasprodazha-nemalenkih-sistem-ohlazhdeniya-posle-testirovaniya#comments Если совсем точно,то под комментом барона был коммент воронврота к...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Роман Иванов
14:44
украинская секретная служба? ми-8? Агент Жейнс Чуб? спасибо, поржал
«Оленегорский горняк» — крупнейший после «Москвы» корабль ВМФ РФ получил серьезные повреждения
Serezhka
14:44
По мне так не стоило брать доску на ддр4, ддр5 обошлась бы дороже в аккурат в разницу между сборками. Получается что идентичные по производительности сборки из разных процессорных лагерей стоят пример...
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
overclockers
14:41
приемлемо.jpg
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Johan_888
14:41
О ничосе, "мясом" на две недели что-ли запаслись? ну ок, чё... выпускайте "алёшу"...
Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку на Западе
Johan_888
14:38
О новые "ставки", уже интересно сколько за первый абрамс лимонов дадут?
Украине пришлось обсуждать место применения танков Abrams, прежде чем она получила их
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем