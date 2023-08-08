А к 2025 году увеличит ассортимент до 11 моделей.

Основанная в 2015 году китайская компания Li Auto изначально делала ставку на выпуск так называемых последовательных гибридов, в составе силовой установки которых работают один или два тяговых электродвигателя, а также ДВС небольшой мощности, который используется для подзарядки тяговой батареи в движении. По этой причине назвать Li Auto производителем электромобилей в чистом виде нельзя, хотя она и планирует выпускать машины без ДВС в дальнейшем.

Пока же, как отмечает Bloomberg, Li Auto уверенно движется к выходу на безубыточность по итогам всего года, а по итогам минувшего квартала смогла отгрузить клиентам рекордные 86 533 машины. Квартальная чистая прибыли компании достигла $375 млн, норма прибыли достигла 21,8%, а выручка приблизилась к $4 млрд.

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Источник изображения: Li Auto

В текущем квартале Li Auto рассчитывает увеличить выручку до $4,6 млрд, а также поставить более 100 000 автомобилей. К 2025 году марка рассчитывает расширить ассортимент выпускаемых транспортных средств до 11 моделей, причём пять из них будут «чистокровными» аккумуляторными электромобилями с напряжением бортовой сети не менее 800 В, что позволит быстро восполнять запас хода на зарядных станциях высокой мощности. Li Auto также собирается построить 3000 зарядных станций. В июле, по данным официальной статистики, объёмы продаж машин с тяговыми электродвигателями в Китае выросли на 32% год к году, что можно расценивать в качестве повода робко надеяться на дальнейшее восстановление рынка после проблем, вызванных пандемией.