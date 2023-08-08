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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвестировать в акции Arm в ходе IPO могут Apple, Samsung, Intel и NVIDIA
Такие инвесторы нужны для стабилизации курса акций.

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Японское издание Nikkei Asian Review продолжает информировать читателей о подробностях намеченного на середину сентября публичного размещения акций британского разработчика процессорных архитектур Arm, чьи активы сейчас поделены между SoftBank Group (75%) и инвестиционным фондом SoftBank Vision Fund (25%). Планируется, что именно последний в ходе IPO выставит на фондовый рынок США от 10 до 15% всех акций Arm.

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Источник изображения: Nikkei, Reuters, Getty Images

Капитализация Arm по итогам американского IPO должна превысить $60 млрд, и в роли «якорных» инвесторов могут выступить компании Intel, Apple, Samsung Electronics и NVIDIA. Последняя в 2020 году пыталась купить Arm у SoftBank, но после длительных согласований сделка развалилась на фоне озабоченности по поводу угрозы для условий справедливой конкуренции. Непосредственно размещение акций Arm в США должно состояться во второй половине сентября, до конца этого месяца SoftBank подаст соответствующую заявку в регулирующие оборот ценных бумаг органы США.

#arm #акции #инвестиции #softbank #ipo
Источник: asia.nikkei.com
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