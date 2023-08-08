Но в спину ей уже дышит вездесущая CATL.

Называть CATL крупнейшим производителем тяговых аккумуляторов мы привыкли по той простой причине, что до этого она лидировала на домашнем рынке в Китае, который одновременно является крупнейшим в мире. Если же рассматривать регионы за пределами КНР, как поясняет Business Korea со ссылкой на данные исследования SNE Research, по итогам первого полугодия LG Energy Solution сохраняла за собой лидерство с 41,1% рынка. За год её доля выросла до такого уровня с 26,5%, а объёмы производства аккумуляторов увеличились на 55,1%.

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Источник изображения: CATL

Китайская CATL нарастила свои позиции с 18,8 до 38,9%, если говорить о рынках за пределами Китая, а объёмы поставок продукции выросли на 107,1%. Словом, если год назад компании разделяли 7,7% рынка, то сейчас разрыв сократился до 2,2%, и CATL весьма энергично захватывает мировой рынок. Примечательно, что экспансии батарей обеих марок порой помогают одни и те же электромобили. Например, Tesla Model 3 и Model Y в разных исполнениях могут оснащаться как батареями CATL, так и батареями LG Energy Solution. Компания Илона Маска (Elon Musk) в этом отношении всеядна, и не только выпускает аккумуляторы самостоятельно или в сотрудничестве с Panasonic, но и закупает их даже у BYD.