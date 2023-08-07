Важная веха в 148-летней истории японской корпорации.

Как сообщает Bloomberg, для японской корпорации Toshiba, чья история существования насчитывает почти полтора века, завтра начнётся новый этап. Консорциум инвесторов во главе с японским фондом JIP начнёт выкупать акции Toshiba, и планирует выкупить все активы корпорации к 20 сентября, заплатив за них в совокупности $15 млрд. Цена была определена ещё в марте и с тех пор не изменилась.

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Источник изображения: Reuters

Председатель правления Toshiba Акихиро Ватанабэ (Akihiro Watanabe) на квартальном отчётном мероприятии сообщил о чистых убытках в размере $180 млн, но одновременно с надеждой назвал предстоящую приватизацию «выходом из туннеля, путь в котором занял целых восемь лет». К достижениям Toshiba былых лет можно отнести выпуск первого ноутбука и разработку твердотельной памяти типа NAND, но более десяти лет компанию уже преследуют скандалы и финансовые проблемы, поэтому в поисках лучшей жизни она после долгого сопротивления решилась на приватизацию.