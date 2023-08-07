До 15% инвестиций осуществил правительственный фонд.

Как сообщает South China Morning Post, вторичное размещение акций для китайской компании Hua Hong Semiconductor оказалось весьма удачным, поскольку по его итогам удалось собрать на 18% больше средств, чем планировалось, а именно — почти $3 млрд. Для данного контрактного производителя чипов, который является вторым по величине в Китае, такой результат можно считать весьма удачным, в особенности на фоне потери инвесторами оптимизма из-за низких темпов восстановления экономики КНР.

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Источник изображения: South China Morning Post

Фактически, в этом году данное размещение акций стало крупнейшим во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вторичное размещение произошло на площадке STAR в Шанхае, здесь котировки акций Hua Hong Semiconductor оказались более чем в два раза выше по сравнению с Гонконгом, где акции компании обращаются с 2014 года. Сегодняшние торги подняли курс акций этого производителя ещё на 13%. Компания располагает четырьмя предприятиями, предлагающими продукцию, выпускаемую по ассортименту литографических норм от 55 до 28 нм. Вырученные от размещения акций средства будут направлены преимущественно на строительство новых линий в Уси. Среди участников размещения акций, помимо 30 институциональных инвесторов, фигурирует и крупный китайский правительственный фонд, ему достались до 15% выпущенных на биржу в ходе сделки акций. Всего же Hua Hong Semiconductor вывела на биржу в Шанхае около четверти своих акций.