Китайские просто пока не готовы к полному импортозамещению.

Как поясняет South China Morning Post, введённые властями КНР в мае ограничения на использование микросхем памяти производства Micron Technology на объектах критически важной информационной инфраструктуры Поднебесной фактически способствовали перераспределению занимаемой ранее доли американской компании в 15% на местном рынке в пользу южнокорейских конкурентов — Samsung Electronics и SK hynix.

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Источник изображения: SK hynix

Как поясняет источник, к критически важным объектам информационной инфраструктуры КНР относятся преимущественно серверные системы, которым нужна современная память, а китайские производители могут предложить более зрелые в технологическом плане компоненты. Та же CXMT, например, хоть и занимает примерно пятую часть рынка памяти типа DRAM в Китае, способна предложить своим клиентам лишь микросхемы DDR4. Выпускающая твердотельную памяти YMTC в этом отношении готова поспорить с мировыми лидерами, уже предлагая 232-слойную память 3D NAND, но без доступа к импортному оборудованию она не сможет выпускать её в необходимых количествах, да и в той же сфере искусственного интеллекта данный тип компонентов не особо влияет на прогресс.

Южнокорейская SK hynix сейчас контролирует половину мирового рынка памяти семейства HBM, а её конкурент Samsung Electronics тоже собирается в обозримом будущем удвоить профильные производственные мощности. Память такого типа сейчас востребована ускорителями вычислений, на которых строится инфраструктура систем ИИ, поэтому корейские производители получили возможность претендовать почти на все 15% китайского рынка, которые Micron пришлось освободить по требованию местных властей.