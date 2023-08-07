Последнему она не нравится, но он готов драться хоть сейчас.

Входящие в десятку богатейших людей планеты Илон Маск (Elon Musk) и Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) с июня пытаются договориться о встрече на ринге, и неофициально считалось, что бой между ними на арене в Лас-Вегасе состоится в текущем месяце. Как сообщает Reuters, в минувшие выходные Маск заявил, что планирует транслировать бой на своей платформе X, ранее известной под обозначением Twitter. Всю выручку от мероприятия он собирается направить на благотворительные цели в фонд поддержки ветеранов боевых действий.

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Источник изображения: Reuters

Марк Цукерберг на собственной конкурирующей платформе Threads сообщил вчера, что готов участвовать в этом мероприятии «хоть сейчас», и первоначально предлагал сопернику встретиться на ринге 26 августа, но дата не была утверждена. В качестве платформы для сбора пожертвований Цукерберг предлагает использовать «более надёжную», не уточняя, о чём идёт речь.

Маск в воскресенье также пояснил аудитории X, что в рамках подготовки к бою поднимает тяжести на протяжении всего дня, но поскольку не имеет достаточным запасом свободного времени для тренировки на свежем воздухе, приносит спортивный инвентарь на работу. Когда один из пользователей социальной сети спросил у Маска, в чём вообще суть этого боя, миллиардер пояснил, что это является цивилизованной формой войны, а «мужчины любят войну».