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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский автопроизводитель NIO представит фирменный смартфон в этом квартале
Лицензия на его выпуск уже получена.

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Казалось бы, миновали те времена, когда буквально «каждая сапожная мастерская» в Китае считала своим долгом выпускать собственный смартфон или хотя бы заниматься разработкой такого вида устройств. Как сообщает Electrek, китайский автопроизводитель NIO от подобных идей до сих пор не отказался, впервые открыто заявив о них в марте прошлого года. В стратегию компании на ближайшие пять или десять лет выпуск собственных смартфонов был включён к ноябрю прошлого года.

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Источник изображения: NIO

По данным китайских СМИ, в июле стало известно о прохождении первым смартфоном марки с незатейливым названием NIO Phone сертификации китайскими органами, регулирующими деятельность участников рынка в области связи. Лицензия будет действовать до июля 2025 года. Об устройстве пока известно лишь то, что оно будет работать под управлением Android, поддерживать сети 5G и оснащаться двумя SIM-картами. Как правило, производители в Китае выпускают смартфоны через месяц после получения такой лицензии. Руководство компании ранее уже сообщало, что новинка появится на рынке в третьем квартале 2023 года.

#смартфоны #электромобили #китайские производители #nio
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