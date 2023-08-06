Санкционное противостояние усугубляется.

Источники поведали изданию Nikkei Asian Review, что на следующей неделе может вступить в силу указ президента США, который запретит американским инвесторам вкладывать средства в китайские компании, связанные с искусственным интеллектом, полупроводниковыми компонентами и квантовыми вычислениями. Подготовка этой законодательной меры велась на протяжении нескольких месяцев, ограничения коснутся только будущих инвестиций и не будут иметь обратной силы для уже существующих сделок.

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Источник изображения: Reuters

Грядущий запрет поддерживался некоторыми силами среди американских парламентариев, поскольку до сих пор считалось, что подобные меры позволят США не только ущемить интересы китайского государства в расширении своего влияния, но и снизить зависимость американской промышленности от Китая на критических направлениях поставок.