Каждый экземпляр будет собираться вручную по индивидуальному заказу.

Попытки General Motors продвинуться на рынке электромобилей с моделями нового поколения на платформе Ultium пока упираются в банальные ограничения производственных мощностей, а бестселлером остаётся снимаемый с производства к концу года Chevrolet Bolt EV/EUV. Его американская корпорация постарается возродить и на новом технологическом уровне, но при этом GM не чужды и причудливые маркетинговые эксперименты. В частности, как напоминает Electrek, к концу года марка Cadillac собирается предложить самым зажиточным любителям электромобилей флагманский седан Celestiq по цене от $340 000.

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Источник изображения: GM

Начальная цена этой собираемой по индивидуальным заказам машины была определена только недавно, до этого GM лишь упоминала, что стоимость будет выше $300 000. Поскольку даже к сумме $340 000 можно будет немало прибавить в процессе насыщения электромобиля опциями, Cadillac явно метит с этой моделью в сегмент люксовых электромобилей.

Источник изображения: GM

К слову, немногочисленные из названных на данный момент характеристик Celestiq не особо впечатляют: при запасе хода менее 500 км мощность силовой установки не превысит 600 л.с., а до 100 км/ч Celestiq будет разгоняться за умеренные по меркам класса 3,8 секунды. Ряд технологических решений в салоне, помимо возможности индивидуального оформления интерьера, призван отчасти оправдать высокую цену флагманского седана. На передней панели от стойки до стойки растянется узкий 55-дюймовый дисплей, электрохромная стеклянная крыша позволит индивидуально настраивать режим затемнения для каждого из четырёх человек в салоне, а автопилот Ultra Cruise теоретически позволит передвигаться по дорогам без вмешательства со стороны водителя, как только для этого в США возникнет законодательная база.