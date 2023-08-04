Для нужд местного рынка, который фактически уже существует.

Традиционный для Toyota консерватизм в отношении перехода на электротягу не распространяется на сферу автоматизации процесса управления транспортом, поэтому в данном случае крупнейший автопроизводитель готов на более смелые эксперименты, чем при смене типа силовых установок. По информации Reuters, корпорация Toyota, стартап Pony.ai и китайское предприятие GAC-Toyota наладят на базе последнего выпуск автоматических такси для использования на местном рынке.

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Источник изображения: Business Wire

В капитал организуемого для этих целей совместного предприятия партнёры вложат более $140 млн. История сотрудничества Toyota и Pony.ai ведётся с 2019 года, за прошедшее время первая вложила в развитие второй сотни миллионов долларов США. Услуги по перевозке пассажиров на роботизированных такси с использованием технологий Pony.ai уже предоставляются в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. У компании также есть представительство в США, где благосклонность к такого рода экспериментам демонстрируют лишь избранные территории и штаты.