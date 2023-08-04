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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчик автопилота китайской компании XPeng мог перейти на работу в NVIDIA
По крайней мере, со старого места он уже уволился.

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В последние годы нам чаще приходилось слышать, что китайские компании переманивают ценные кадры из западных, причём в автопроме эта тенденция приняла беспрецедентные масштабы. Как отмечает DigiTimes, китайский производитель электромобилей XPeng недавно продемонстрировал встречный вектор миграции кадров. По слухам, уволившийся недавно из XPeng Ву Синьчжоу (Wu Xinzhou) устроился на работу в США в компанию NVIDIA, на чипах которой и строится фирменный автопилот XPeng.

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Источник изображения: XPeng

На текущем уровне эволюционного развития фирменная технология XNGP уже позволяет владельцам электромобилей марки XPeng передвигаться по основным транспортным артериям в четырёх крупнейших городах Китая без вмешательства со стороны водителя. Автоматика сама оптимизирует маршрут от исходной точки до конечной, опираясь на данные навигации, а затем управляет движением машины на всём маршруте, включая проезд перекрёстков и перестроения. В подобном режиме машины XPeng теоретически способны передвигаться несколько сотен километров без перерыва, но им всё равно придётся делать остановки для подзарядки тяговых батарей. Ву Синьчжоу как раз и возглавлял разработку системы XNGP, а его уход из XPeng действующие руководители компании объяснили личными обстоятельствами. Действительно ли Ву найдёт применение своим талантам в американских подразделениях NVIDIA, пока подтвердить нельзя.

#nvidia #электромобили #китайские производители #автопилот #xpeng
Источник: digitimes.com
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