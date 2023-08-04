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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпуск обновлённой Tesla Model 3 в Шанхае должен начаться в этом месяце
С 14 августа выпуск прежней версии прекратится.

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Электрический седан Tesla Model 3 в его нынешнем виде дебютировал в 2017 году, и за время конвейерной жизни подвергался привычным для автопрома улучшениям, но радикального обновления он всё-таки может дождаться именно в этом году, как поясняет Electrek со ссылкой на китайские источники. Последние утверждают, что выпуск Tesla Model 3 в её нынешнем виде на предприятии в Шанхае будет прекращён 14 августа, после чего на конвейер встанет обновлённый вариант электромобиля.

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Источник изображения: Electrek, Twitter

На готовящуюся «пересменку», как поясняет источник, указывают и возросшие сроки ожидания Tesla Model 3 при заказе в Европе. Машины для местного рынка поставляются как раз из Китая, и если европейский клиент собирается её заказать сейчас, то ждать ему придётся до октября, что не совсем типично для обычного режима работы компании. В США эти машины выпускаются на местном предприятии в Калифорнии, там изменений в сроках ожидания нет. По прогнозам источника, американское предприятие Tesla перейдёт на выпуск обновлённой версии Model 3 вскоре после китайского, но до конца этого месяца.

После обновления Tesla Model 3 получит не только обновлённый набор камер и более современный процессор, не говоря уже об изменениях в дизайне, но и более лёгкий кузов. Ожидается и появление на базовых модификациях машин китайской сборки более современных тяговых батарей марки CATL, обладающих более высокой плотностью хранения заряда.

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