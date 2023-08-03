Со смартфонами такой трюк уже сработал.

Вдохновившись накопленным за несколько лет опытом локализации производства смартфонов, индийское правительство, по словам Bloomberg, решило с августа ограничить импорт в страну готовых ноутбуков, планшетов, настольных ПК и серверов. Подразумевается, что их поставки отныне будут возможны только при наличии особой лицензии, а для стимулирования развития локального производства этих электронных устройств предусматриваются субсидии, подать заявку на получение которых можно будет до 30 августа текущего года.

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Источник изображения: Dell Technologies

Правда, как уточняется, размер субсидий не так велик — всего $2,1 млрд на всех желающих, но и процесс находится только в самой начальной стадии, так что программа может получить дальнейшее развитие. По итогам прошлого года в Индию было импортировано указанных видов электроники на общую сумму $60 млрд, но локально было выпущено аналогичных товаров на сумму не более $4 млрд. Половина из всех продаваемых в Индии планшетов, ноутбуков и настольных ПК завозятся из Китая. Учитывая не самые простые взаимоотношения двух стран, инициатива по импортозамещению отчасти направлена и на снижение зависимости индийского рынка ПК от КНР.