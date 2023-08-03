Он нелегальный и требует аппаратной модификации.

Как сообщают тематические издания, группе немецких исследователей при поддержке некоего Олега Дрокина удалось найти способ реализации хакерской атаки на бортовую систему электромобилей Tesla, которая даёт злоумышленнику полный контроль над операционной системой, программными функциями и даже ключами шифрования. Последние позволяют переносить пользовательскую информацию с одного электромобиля на другой против воли автопроизводителя, а программные опции можно включать бесплатно, чему Tesla тоже явно не будет рада, ведь за автопилот уровня FSD она сейчас требует с автовладельцев по $15 000.

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Источник изображения: Alamy

Не менее важно, что эта самая функция FSD не работает во всех странах мира, но хакерам удалось обойти и это ограничение, а также активировать фирменную навигацию без ограничений по географии эксплуатации электромобиля. Описываемый исследователями метод взлома основан на уязвимости сопроцессора AMD Ryzen, отвечающего за информационную безопасность, но он требует физического доступа к материнской плате бортового компьютера Tesla, наличия специальной дочерней платы и программатора, а также навыков обращения с паяльником для подключения стороннего оборудования к бортовой системе Tesla.

Зато после реализации такой модификации программные попытки Tesla откатить изменения в полномочиях пользователя уже будут обречены на провал. Восстановить контроль над программными функциями электромобиля автопроизводитель сможет только через аппаратную замену процессора. Своими изысканиями авторы эксперимента хотят поделиться с профильной аудиторией на мероприятии Black Hat USA, которое пройдёт в США на следующей неделе.