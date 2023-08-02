За исключением DJI, которая старается следовать указаниям властей.

Предложенные китайскими властями новые ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов, как сообщает South China Morning Post, пока сдержанно оцениваются китайскими производителями подобной техники. Лидер рынка DJI сообщила, что будет следовать требованиям экспортного контроля, компания уже свернула официальную деятельность на территории России и Украины, а от торговых представителей в третьих странах требует письменных гарантий на запрет продаж дронов клиентам, открыто заявляющим о намерениях модифицировать их для применения в военных целях.

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Источник изображения: AP

Прочие производители дронов из Китая не были столь словоохотливыми, как отмечает китайское издание. Многие из них озадачены не только самой необходимостью получения экспортных лицензий по новым правилам, но и возложенной на них по закону обязанностью самим определять, в какой степени их продукция применима для военной сферы. Как утверждает один из китайских производителей, все дроны можно использовать в разведывательных целях, а это теоретически закрывает для них ряд экспортных рынков. В Китае расположено 15 000 компаний, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов и компонентов для них, многие сосредоточены в Шэньчжэне. Совокупная выручка этих компаний достигает $2,2 млрд в год, поэтому терять важные экспортные рынки многие из них просто не заинтересованы.