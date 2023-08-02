И во втором полугодии всё будет улучшаться.

Квартальная конференция AMD, разумеется, подарила миру гораздо больше откровений руководства компании, чем банальное признание в готовности представить в текущем квартале новые видеокарты с архитектурой RDNA 3 для энтузиастов. В целом, публикация квартальной отчётности компании вызвала рост курса акций более чем на 5%, поскольку даже снижение выручки на 18% до $5,4 млрд в годовом сравнении оказалось лучше ожиданий рынка. Кроме того, в сложнейших макроэкономических условиях AMD удаётся удерживать выручку на стабильном уровне уже четыре квартала подряд, и последовательно она не снизилась.

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Источник изображения: AMD

В клиентском сегменте выручка AMD во втором квартале снизилась сразу на 54% до $1 млрд, если сравнивать со вторым кварталом прошлого года, но последовательно выросла сразу на 35%. В последнем случае компания рекомендует благодарить высокий спрос на свои процессоры Ryzen 7000, преимущественно в мобильном сегменте, а вот годовое снижение объясняется банальным сокращением объёмов продаж клиентских процессоров из-за перенасыщения рынка. Формально, клиентский бизнес для AMD стал во втором квартале убыточным (на $69 млн), но уже в текущем квартале он вернётся к прибыльности. Более того, профильная выручка должна в этом квартале увеличиться на двузначное количество процентов по сравнению с прошлым кварталом, как считают в AMD. Баланс спроса и предложения в данном сегменте более или менее удалось восстановить, как считает Лиза Су (Lisa Su).

Серверный сегмент продемонстрировал падение выручки на 11% до $1,3 млрд в годовом сравнении, хотя последовательно выручка выросла на 2%. В текущем полугодии AMD ожидает от данного направления деятельности последовательного роста выручки в полтора раза, причём в текущем квартале она тоже увеличится на двузначное количество процентов. В четвёртом квартале основной прирост серверной выручки обеспечат поступающие в производство ускорители вычислений MI300, а также сопутствующий контракт на строительство суперкомпьютера El Capitan.

В игровом сегменте выручка AMD в третьем квартале сократилась на 4% до $1,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, последовательно она уменьшилась на 10%, и падению доходов от реализации видеокарт в данном случае противостояли удачно продающиеся компоненты для игровых консолей. Спрос на последние поддерживался, помимо прочего, улучшением ситуации с их доступностью в рознице. Как уже отмечалось сегодня, в третьем квартале AMD расширит ассортимент доступных моделей видеокарт Radeon RX 7000 с архитектурой RDNA 3, предложив новые решения для энтузиастов.