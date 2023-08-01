Оно уже осуществляется с прошлого года.

Полупроводниковая отрасль хоть и считается локомотивом южнокорейской экономики, по своей специфике преимущественно завязана на производство микросхем памяти, которое требует применения передовой литографии с отставанием на несколько лет и поколений от сегмента логических микросхем и процессоров. Например, ту же EUV-литографию при выпуске микросхем памяти сейчас собирается использовать компания Micron Technology, но многие из конкурентов насущной необходимости в этом не испытывают.

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ, в конце прошлой неделе в Сеуле состоялась встреча президента страны Юн Сок Ёля (Yoon Seok-yeol) и генерального директора ASML Петера Веннинка (Peter Wennink), где глава государства попросил у поставщика литографических сканеров о содействии в развитии национальной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: AFP

В частности, южнокорейские власти готовы способствовать инвестициям ASML в национальную промышленность, а участники встречи в таком составе видятся уже второй раз за последние 12 месяцев. Местные поставщики могли бы углубить сотрудничество с ASML, а глава компании выразил заинтересованность в инвестициях в экономику Южной Кореи. В ноябре прошлого года компания уже приняла участие в открытии технического центра в этой стране. Он будет достроен к 2025 году, и будет специализироваться на ремонте литографического оборудования для нужд корейских компаний, а также подготовке специалистов.