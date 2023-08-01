Что характерно, он будет изучать сферу искусственного интеллекта.

Как отмечает South China Morning Post, ухудшение отношений между США и КНР на государственном уровне не мешает Intel уделять особое внимание развитию бизнеса на внутреннем рынке Китая. На днях здесь открылся новый исследовательский центр компании, который расположился в Шэньчжэне — крупной деловой и промышленной агломерации.

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Источник изображения: AP

Intel уже успела заключить соглашения о сотрудничестве как минимум с шестью китайскими компаниями, которым она будет помогать в проведении научно-исследовательских работ. Примечательно, что сферы сотрудничества Intel с китайским бизнесом будут затрагивать и системы искусственного интеллекта, хотя власти США всячески стараются ограничить доступ китайских компаний к соответствующим научным ресурсам. Напомним, что пару недель назад Intel начала поставлять в Китай модифицированные ускорители вычислений Gaudi2, которые соответствуют действующим требованиям США в области экспортного контроля.