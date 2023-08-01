Но это не вынудит её переехать в другой город.

Как отмечает CNBC, скандал с появлением на крыше здания штаб-квартиры бывшей компании Twitter световой конструкции в виде литеры «X» получил своё развитие в понедельник, когда муниципальные власти Сан-Франциско успели получить 24 жалобы из различных инстанций и от местных жителей. Большинство было озабочено небезопасностью конструкции на крыше высотного здания, кому-то иллюминация мешала спать ночью.

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Источник изображения: CNBC

Власти Сан-Франциско подтвердили, что конструкция была установлена без согласования в должном порядке, обязав компанию Илона Маска (Elon Musk) демонтировать светящуюся букву «X» к полудню минувшего понедельника. Данные действия тоже должны были осуществляться по согласованию с муниципалитетом, но исполнителям разрешили оформить все необходимые для демонтажа конструкции документы позже.

Здание штаб-квартиры Twitter не принадлежит Илону Маску или связанным с ним структурам, собственнику придётся оплатить расходы на получение согласований, штрафы и работу проверяющих, которые проводили расследование в связи с несанкционированной установкой данной конструкции. Кстати, позже компания Илона Маска сможет вернуть эту конструкцию на крышу, если пройдёт все необходимые согласования. Владелец социальной сети также заявил, что X никуда из Сан-Франциско переносить свою штаб-квартиру не собирается. Когда у Tesla на первых этапах пандемии возник конфликт с властями Калифорнии, Маск в сжатые сроки перенёс штаб-квартиру этой компании в Техас, куда номинально переехал и сам. Принято считать, что такой манёвр позволил ему заметно сэкономить на налогах. Видимо, в случае со штаб-квартирой бывшей Twitter таких стимулов и Илона Маска нет.