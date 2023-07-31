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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские власти усилят подготовку кадров для цифровой отрасли
Ибо в противном случае экономика страны скоро столкнётся с дефицитом кадров.

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По информации Nikkei Asian Review, японское правительство всерьёз озаботилось вопросом подготовки кадров для цифровой отрасли. Сейчас в этой сфере национальной экономики занято около 1 млн человек, но уже к весне 2026 года в стране может наблюдаться нехватка до 2,3 млн профильных специалистов, по оценкам японских властей.

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Источник изображения: Kyodo

До апреля 2025 года японское правительство собирается привлечь к обучению в сфере цифровых технологий до 110 000 новых студентов и работающих специалистов. Помимо прочего, они будут получать навыки, необходимые для работы с системами искусственного интеллекта. Японской экономике, по мнению экспертов, также будут нужны люди с опытом развития бизнеса в этой сфере, не говоря уже об учёных, готовых заниматься профильными исследованиями и разработками. К апрелю 2027 года, по замыслу японского правительства, в стране должны трудиться не менее 3,3 млн человек в цифровой отрасли при общей численности трудоспособного населения в 68 млн человек.

Соответствующие целевые образовательные программы будут подразумевать привлечение людей с опытом работы в качестве наставников для проходящих обучение японских граждан. Компании будут углублять сотрудничество с академическими учреждениями Японии. Желающим будут предлагаться программы по повышению квалификации и смены рода деятельности.

#япония #рынок труда #обучение
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