К тому времени она должна будет получить одобрение японских регуляторов.

После долгих переговоров и обсуждения различных стратегических альтернатив стало ясно, что консорциум инвесторов во главе с государственным инвестиционным фондом JIP должен выкупить активы многострадальной корпорации Toshiba за $15 млрд до конца этого лета. Как поясняет Bloomberg в новой публикации на эту тему, сделка не будет закрыта в этом месяце и перенесётся на август из-за необходимости получить одобрение регуляторов.

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Источник изображения: Bloomberg

Японские чиновники должны будут убедиться, что выкуп акций Toshiba на предложенных условиях не противоречит положениям национального законодательства в сфере иностранных инвестиций и конкуренции. На собрании акционеров правление корпорации рекомендовало держателям акций Toshiba реализовать их на предлагаемых условиях. В принципе, сейчас уровень капитализации компании близок к условиям сделки, оценивающим его в $15 млрд.