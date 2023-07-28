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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC стала лидером в литографии к моменту освоения 7-нм технологии
В этом убеждён основатель компании, который с первого дня настаивал на технологическом суверенитете.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, на церемонии открытия нового исследовательского центра TSMC на Тайване в 10 минутах езды от головного офиса компании её бывшее и действующее руководство выступило с весьма интересными заявлениями. Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei), как уже отмечалось сегодня, успокоил соотечественников относительно перспектив переезда TSMC с острова или ослабления местной научно-исследовательской базы. Он заверил присутствовавших на церемонии тайваньцев, что остров останется тем местом, где TSMC разрабатывает свои самые передовые технологии. Во всяком случае, здесь будут осваиваться 2-нм, 1,4-нм и более передовые литографические нормы, и здесь же будет осуществляться стык «кремния» и «фотоники».

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), которого тоже пригласили на церемонию, подчеркнул важность ведения компанией собственных разработок. Он заявил, что с первого дня существования TSMC настаивал на независимости от сторонних технологий, которые нужно лицензировать. Соответствующий путь занял у TSMC более 30 лет, и к моменту освоения 7-нм технологии компания стала мировым лидером. Напомним, что Intel об эту ступень литографии в то время серьёзно споткнулась, и свои первые процессоры, при производстве которых используется EUV-технология (Meteor Lake и техпроцесс Intel 4) собирается вывести на рынок только в текущем полугодии.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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