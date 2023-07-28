Но в серию они пойдут не ранее следующего года.

На квартальной конференции Intel представители руководства компании неоднократно отметили, что в лабораториях производителя уже функционируют образцы процессоров семейства Arrow Lake первого степпинга, которые изготовлены с использованием технологии Intel 20A. Массовое производство компонентов с использованием данного техпроцесса компания рассчитывает начать до конца 2024 года. Выпустить процессоры Lunar Lake компания Intel также пообещала в следующем году.

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Источник изображения: Intel

По части сроков освоения техпроцесса Intel 18A ничего нового сказано не было, поскольку компания просто подтвердила свою готовность освоить пять новых техпроцессов к 2025 году. Соответственно, технически Intel будет готова начать выпуск чипов по технологии 18A уже к концу 2024 года, но массовое производство не начнётся ранее 2025 года. Тогда же Intel представит и серверные процессоры Clearwater Forest, которые как раз и будут выпускаться по технологии 18A. Сейчас известно как минимум о трёх клиентах Intel, готовых заказывать компании выпуск своих чипов по техпроцессу Intel 18A. Помимо Ericsson, в их число войдут производители военной техники Boeing и Northrop Grumman. К ним также может присоединиться один из гигантов облачного сектора, разрабатывающий процессоры под собственные нужды.