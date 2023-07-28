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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На строительство нового исследовательского центра в Индии AMD потратит $400 млн
И привлечёт на работу ещё 3000 инженерных специалистов.

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Как напоминает TechCrunch, AMD отсчитывает историю своего присутствия в Индии с 2001 года, и в настоящее время располагает девятью представительствами и исследовательскими центрами на территории этой страны, которые обеспечивают работой более 6500 штатных сотрудников и около 3000 подрядчиков и партнёров компании. Как пояснил на этой неделе технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), в ближайшие пять лет компания намеревается потратить ещё $400 млн на создание нового исследовательского центра в Бангалоре на юге страны.

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Источник изображения: Getty Images

Новый центр займёт площадь более 46 000 квадратных метров, и позволит к 2028 году увеличить штат инженерных специалистов AMD в Индии на 3000 человек. Подразделения компании уже функционируют в Дели, Гургаоне, Хайдарабаде и Мумбаи. Местные инженеры разрабатывают не только программное обеспечение, но и аппаратные компоненты. Например, мобильные гибридные процессоры Renoir были созданы именно силами индийских инженеров AMD.

#amd #индия #инвестиции
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