Пока делается ставка на вторичную переработку.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на официальную статистику, галлий попал в перечень из 25 минералов, от которых американская промышленность либо полностью, либо существенно зависит от поставок из Китая. Именно галлий и германий китайским экспортёрам уже с первого августа будет запрещено поставлять за пределы страны без наличия соответствующей лицензии, выдаваемой профильными ведомствами КНР. Легко догадаться, что поставки галлия и германия из Китая в США могут попасть под запрет уже с первого августа.

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Источник изображения: Bloomberg

По имеющейся информации, сейчас Пентагон озабочен поиском подрядчиков для организации добычи галлия на территории Северной Америки из вторичного сырья. Например, для этих целей могут использоваться отходы обработки кремниевых пластин. По логике американских властей, наладить добычу галлия из вторсырья будет быстрее, чем искать каналы поставок первичного сырья. Первый контракт на поставку переработанного галлия будет заключён до конца текущего года, как утверждают источники.

В долгосрочной же перспективе американское оборонное ведомство готово субсидировать исследования, направленные на поиск более безопасных для окружающей среды методов добычи редкоземельных элементов и очистки их от естественных примесей. Все существующие ныне технологии в этой сфере подразумевают высокие затраты электроэнергии и применение вредных химикатов, а экологические нормы в США просто не позволят наладить переработку минерального сырья на территории страны без существенных улучшений в безопасности данного вида деятельности для национальной экосистемы. Галлий используется оборонным комплексом США для выпуска радарных систем, поэтому остаться без доступа к сырью власти страны не желают.