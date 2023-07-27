И не рассчитывает на восстановление рынка в текущем полугодии.

Сезон квартальных отчётов продолжает компания Seagate Technology, являющаяся одним из двух крупнейших поставщиков жёстких дисков на магнитных пластинах. В календаре этого производителя только что завершился четвёртый фискальный квартал 2023 года, поэтому компания имеет возможность отчитаться об итогах деятельности за 12 предыдущих месяцев. Фискальный год Seagate завершила с $529 млн чистых убытков, а годовая выручка сократилась более чем на треть до $7,4 млрд.

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Источник изображения: Seagate Technology

Итоги предыдущего квартала отображают подобную тенденцию в уменьшенном масштабе. Выручка сократилась на 39% до $1,6 млрд, при этом от реализации непосредственно жёстких дисков Seagate выручила на 43% меньше, чем годом ранее — только $1,39 млрд. Минувший квартал компания была вынуждена завершить с чистыми убытками в размере $92 млн. За период было отгружено 14,2 млн жёстких дисков средним объёмом по 6,4 Тбайт.

Неудачи Seagate списывает на медленное восстановление экономики Китая, от которого зависит по выручке примерно на треть, сохранение больших складских запасов продукции на стороне клиентов в облачном сегменте, а также осторожным подходом корпоративных клиентов к увеличению расходов на закупку оборудования. Что характерно, руководство компании не верит, что до конца текущего календарного года в этом отношении что-то особо изменится в лучшую сторону. В текущем квартале компания рассчитывает выручить примерно $1,55 млрд.