Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel будет выпускать для Ericsson чипы по техпроцессу 18A
Не только военным достанутся передовые технологии процессорного гиганта.

реклама

На этой неделе корпорация Intel сочла нужным признаться, что среди сторонних получателей выпускаемых ею по технологии 18A чипов будут не только производители аэрокосмической техники из США, но и шведский поставщик оборудования для сетей сотовой связи Ericsson. Для него Intel наладит по указанным технологическим нормам выпуск чипа с высокой степенью интеграции, предназначенного для использования в сетях связи пятого поколения.

реклама

Источник изображения: Intel

Было бы глупо упускать возможность пристроить свои специализированные процессоры для базовых станций, поэтому Intel попутно объяснила, что будет сотрудничать с Ericcson и в этой сфере, способствуя распространению по рынку собственных процессоров Intel Xeon Scalable четвёртого поколения. На их основе Ericsson и прочие разработчики базовых станций смогут строить открытые программно определяемые сети связи новых поколений.

#intel #сети и телекоммуникация #5g #ericsson
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel ограничит капитальные расходы в этом году суммой около $20 млрд
Руководители Intel, NVIDIA и Qualcomm рассказали чиновникам США о вреде антикитайских санкций
Intel опережает TSMC по ряду инноваций в рамках 2-нм техпроцесса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
131
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
29
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
6
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
31
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
20
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
15
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
13
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
11

Сейчас обсуждают

PanzerK
11:17
Intel i740 это всё таки карта 1998 года, и как и упомянутые вами Voodoo1-3 физически не умела работать с 32bit цветом в 3D. Так что естественно всё тестировалось в 16bit, в 2D i740 умела в 24bit. А н...
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Дмитрий Смирнов
11:16
Прям все войска северо-западного и ленинградского ВО были задействованы?
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
-_-
11:15
Главное начать! А так то, если ничего не делать, то и догонять никого не надо, лежи на печи и поплёвывай в потолок! ))
Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
salexa
11:13
свнопасы какой проц изобрели... н.......я не сделали,питаются западными подачками
Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
-_-
11:13
Почему ересь? Совсем нет, видимо купили у кого то технологию, теперь будут пытаться на её базе делать видеокарту. Правда конкурентом НВидии она будет в самом нижнем ценовом сегменте бу сектора, зато с...
Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
salexa
11:12
Кибертрон,Бамблби... пусть молятся чтобы цунами внезавно их не смыло ,полупокеры
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
Юлечка
11:11
Нам такие ценности запада не нужны!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Mekanika
11:07
а чего не 22 000 000 сразу? надо же сразу весь потенциальный заработок от асика посчитать и от него проценты брать ...
В сети появилось видео с первым привезённым в Россию устройством KS2
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
11:04
А может мне ещё про китайцев расскажешь, пару штук в Сибири видела за свою жизнь
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
александр плешков
11:00
Вот именно ты и хлебала лаптем
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем