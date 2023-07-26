реклама
На этой неделе корпорация Intel сочла нужным признаться, что среди сторонних получателей выпускаемых ею по технологии 18A чипов будут не только производители аэрокосмической техники из США, но и шведский поставщик оборудования для сетей сотовой связи Ericsson. Для него Intel наладит по указанным технологическим нормам выпуск чипа с высокой степенью интеграции, предназначенного для использования в сетях связи пятого поколения.
реклама
Было бы глупо упускать возможность пристроить свои специализированные процессоры для базовых станций, поэтому Intel попутно объяснила, что будет сотрудничать с Ericcson и в этой сфере, способствуя распространению по рынку собственных процессоров Intel Xeon Scalable четвёртого поколения. На их основе Ericsson и прочие разработчики базовых станций смогут строить открытые программно определяемые сети связи новых поколений.