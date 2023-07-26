Не только военным достанутся передовые технологии процессорного гиганта.

На этой неделе корпорация Intel сочла нужным признаться, что среди сторонних получателей выпускаемых ею по технологии 18A чипов будут не только производители аэрокосмической техники из США, но и шведский поставщик оборудования для сетей сотовой связи Ericsson. Для него Intel наладит по указанным технологическим нормам выпуск чипа с высокой степенью интеграции, предназначенного для использования в сетях связи пятого поколения.

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Источник изображения: Intel

Было бы глупо упускать возможность пристроить свои специализированные процессоры для базовых станций, поэтому Intel попутно объяснила, что будет сотрудничать с Ericcson и в этой сфере, способствуя распространению по рынку собственных процессоров Intel Xeon Scalable четвёртого поколения. На их основе Ericsson и прочие разработчики базовых станций смогут строить открытые программно определяемые сети связи новых поколений.