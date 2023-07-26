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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix наращивает объёмы производства оперативной памяти для систем искусственного интеллекта
В остальном же дела идут не очень.

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Рынок памяти для её производителей уже несколько кварталов подряд является «тёмным царством», но представители Bloomberg смогли разглядеть в нём немногочисленные «лучи света», связанные с активизацией спроса в сегменте систем искусственного интеллекта. Последние требуют как память DDR5 большой ёмкости, так и микросхемы типа HBM3 для ускорителей вычислений. В сегменте графической памяти микросхем HBM3 в минувшем квартале обеспечили около 20% выручки, как отмечает источник.

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Источник изображения: SK hynix

Спрос на дорогую оперативную память для систем ИИ во втором квартале последовательно удвоился, а вот в сегменте твердотельной памяти типа NAND компания SK hynix в текущем квартале не ожидает улучшений, продолжая сокращать объёмы её выпуска. Реализация должна остаться на уровне прошлого квартала, поскольку её питают накопившиеся складские запасы. По итогам года компания рассчитывает сократить капитальные затраты в два раза, поскольку новые производственные линии в условиях кризиса просто не востребованы.

Зато в текущем полугодии SK hynix рассчитывает на повышение спроса в игровом сегменте и на корпоративном рынке. Спрос на память со стороны производителей смартфонов тоже немного оживится в силу сезонных факторов — по крайней мере, Apple к сентябрю готовит новые модели iPhone, и им нужна память. Некоторые эксперты приходят к выводу, что худшее для рынка памяти уже позади.

#аналитика #финансы #полупроводники #sk hynix
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