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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Не справляясь с местными конкурентами, Toyota начала сокращать персонал на китайском СП
Потребности крупнейшего рынка электромобилей игнорировать до бесконечности не получится.

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Японская корпорация Toyota даже после смены руководства продолжает демонстрировать феноменальную устойчивость к стремлению основной части автомобильной отрасли перейти на электротягу, поэтому последствия такого консерватизма начинают сказываться на бизнесе компании на крупнейшем в мире рынке, коим является китайский. По информации Electrek, недавно Toyota приступила к сокращению персонала на одном из своих совместных предприятий в КНР. Предприятие GAC, на котором выпускаются даже электромобили bZ4X, вынуждено было уволить некоторую часть из своих 19 000 сотрудников.

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Источник изображения: Toyota

Непосредственно на рынке электромобилей в Китае по итогам предыдущего года Toyota занимала всего 0,26%, тогда как по итогам первых пяти месяцев текущего года данный сегмент вырос в объёме продаж в полтора раза. Японские автопроизводители в целом в первом полугодии контролировали не более 14,9% первичного китайского рынка, а компания Mitsubishi Motors недавно даже решила приостановить свою деятельность в КНР. Toyota Motor пока остаётся крупнейшим автопроизводителем в мире, поэтому до таких шагов ей ещё далеко, но необходимость сокращения персонала на предприятии в Китае тоже не может считаться хорошим сигналом. Представленный ранее специально для местного рынка электрический седан bZ3, выпускаемый совместно с FAW, успел попасть под отзывную кампанию из-за отваливающихся дверных ручек, а ещё раньше репутацию первому глобальному электромобилю марки bZ4X подпортил скандал с отваливающимися колёсами, из-за которого старт продаж кроссоверов пришлось задержать.

#аналитика #китай #электромобили #автомобили #toyota
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