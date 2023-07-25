Своего рода "электроипотека".

На минувшей квартальной отчётной конференции Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) пояснил, что рост процентных ставок по кредитам в условиях макроэкономической неопределённости отталкивает многих покупателей от электромобилей этой марки, если они стеснены в средствах. Визит на американский сайт Tesla, тем временем, позволяет выявить появление нового кредитного предложения этого автопроизводителя, самостоятельно занимающегося реализацией машин.

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Источник изображения: Sputnik News

В случае с покупкой Tesla Model 3 можно ограничиться первоначальным взносом в размере $4500, а оставшиеся около 90% суммы выплатить в течение трёх-семи лет, причём верхняя граница этого диапазона была введена только недавно. До этого максимальный срок кредита на Tesla в США напрямую от автопроизводителя достигал шести лет, в этом случае процентная ставка равнялась 5,89% годовых. Дополнительный год поднимает ставку до 6,39%, но для некоторых клиентов возможность снизить ежемесячный платёж с $615 до $551 может иметь решающее значение.