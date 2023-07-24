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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японское правительство поможет построить суперкомпьютер для разработки отечественных систем искусственного интеллекта
На эти нужды выделено $226 млн из государственного бюджета.

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По данным японского издания Nikkei Asian Review, местное Министерство экономики, торговли и промышленности поручит подконтрольной ему исследовательской лаборатории AIST (Advanced Industrial Science and Technology) построить передовой суперкомпьютер для нужд разработки систем искусственного интеллекта. Уже к началу следующего года будет готова новая суперкомпьютерная система, по уровню производительности в 2,5 раза превышающая существующую.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Японские разработчики систем искусственного интеллекта будут через фирменный облачный сервис получать доступ к вычислительным мощностям данного суперкомпьютера, фактически ограничивая обмен данными за пределы страны. В случае с некоторыми видами чувствительной информации подобный «суверенитет» будет иметь особую важность.

#искусственный интеллект #япония #chatgpt #суперкомпьютер
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