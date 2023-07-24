Лишний раз злить торгового партнёра они не спешат.

Близкие к японскому правительству источники поведали Reuters, что власти этой страны не разделяют подход американских союзников в назначению экспортных ограничений, которые призваны ограничивать технологическое развитие Китая. Если в текстах официальных заявлений представителей США нередко прямо упоминается Китай, то японские чиновники себе такую конкретизацию не позволяют, опасаясь ответных мер со стороны КНР, которая остаётся крупным рынком сбыта для продукции японской промышленности.

реклама

Источник изображения: Canon

Японские чиновники считают, что важно контролировать конкретные наименования товаров, а не страны, в которые они не должны попадать. Японское законодательство разрешает накладывать санкции только на страны, которые вовлечены в тот или иной конфликт, противоречащий интересам самой Японии. Китай в данный момент ни какое активное противостояние с Японией не вовлечён, а потому превентивно отсекать его от целых направлений японского экспорта было бы не только несправедливо, но и опасно.

Кстати, объявленные недавно экспортные ограничения со стороны Японии распространяются на 160 стран и регионов, и Китай является лишь одной из них. США, Нидерланды и Япония по-своему трактуют те или иные ограничения, поэтому для достижения необходимого эффекта данные усилия нужно координировать, а пока постоянно действующего профильного органа у союзников нет. Тем временем, ожидаемые новые санкции США в отношении Китая так и не объявлены. Принято считать, что американские чиновники до сих пор ведут консультации со своими японскими коллегами в этой сфере. По этой причине расширение правил экспортного контроля США вряд ли произойдёт в этом месяце.