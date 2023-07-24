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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA доминирует на китайском рынке систем активной помощи водителю
Занимая более 44% рынка.

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Данные нового исследования Canalys гласят, что в первом квартале текущего года на китайском рынке было продано 826 000 электромобилей с системами активной помощи водителю второго уровня, на местном рынке их доля достигла 62,2%. Пассажирские автомобили с уровнем автономности выше второго разошлись в Китае тиражом около 175 000 штук.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

В этой выборке 30% занимала компания Li Auto, на втором месте шла NIO с 16% рынка, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, которое выпускает машины под маркой Denza, смогло занять третье место с 14%, а вот XPeng оказался на четвёртом со своими 9%. Авторы отчёта утверждают, что из десяти попавших в список поставщиков автомобилей с уровнем автономности выше второго производителей девять имели китайское происхождение. Это немного смущает, если учесть, что в десятку с 4% рынка попала и марка Smart, которая теперь частично принадлежит китайской Geely. Видимо, «полноценными чужаками» авторы рейтинга считают тех производителей, которые сообща заняли 6% китайского рынка и не удостоились персонификации.

Интересно другое — среди поставщиков компонентов для систем активной помощи водителю на китайском рынке в сегменте машин с автономностью выше второго уровня доминирует компания NVIDIA с 44,2% сегмента. На втором месте с 28,8% расположилась некоторая совокупность «всех прочих» поставщиков платформ, а третье гордо занимает китайская компания Horizon. Зарубежные гиганты вроде Mobileye и Tesla довольствуются чуть более чем одним процентом в каждом из случаев, а марка Leapmotor гордо использует чипы собственной разработки. Впрочем, ею владеет гигант рынка систем видеонаблюдения Dahua, поэтому подобная «самостоятельность» не вызывает удивления.

Как сообщается, китайские разработчики систем активной помощи водителю, в отличие от NVIDIA, Qualcomm и Mobileye не навязывают китайским автопроизводителям свои шаблонные готовые решения с вертикальной интеграцией, а готовы более гибко сотрудничать с партнёрами. Правда, масштаб бизнеса NVIDIA всё равно позволяет ей доминировать на местном рынке, поэтому потеснить её китайским конкурентам вряд ли удастся в обозримом будущем.

#nvidia #аналитика #китай #qualcomm #автопилот #mobileye
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