Ей этот совет помог стать главой компании AMD.

Во время своего визита на Тайвань на уходящей неделе, как поясняет издание DigiTimes, глава AMD Лиза Су удостоилась почётной учёной степени Национального университета Ян Мин Цзяодун, который специализируется на исследовательской деятельности. Будучи уроженкой Тайваня, которая получила образование в США, Лиза Су с особой теплотой посещает историческую родину и охотно даёт советы местной молодёжи, как произошло и на этот раз в аудитории указанного университета.

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Источник изображения: DigiTimes

Когда на встрече со студентами главу AMD спросили, как инженеры могут развивать предпринимательское сознание. Она вспомнила свои годы, проведённые в структуре корпорации IBM, как бесценный практический опыт. Один из наставников тогда посоветовал ей бежать навстречу проблемам, а не от них. Буквально это значит, что трудности закаляют и учат чему-то ценному. Последовательно решая одну проблему за другой, специалист и руководитель становится более опытным и наращивает компетенции. Данный подход, по словам Лизы Су, одинаково эффективен как в инженерном деле, так и в бизнесе.