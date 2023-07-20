Boeing и Northrop Grumman станут её клиентами.

Причудливым образом избежал своевременного упоминания на страницах нашего сайта вчерашний пресс-релиз Intel, в котором корпорация раскрывает имена двух клиентов на получение чипов, изготавливаемых по техпроцессу Intel 18A. К моменту своего освоения в 2025 году, как считает сама компания, он будет самой передовой литографической технологией в мире.

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Источник изображения: Intel

На строящихся предприятиях Intel в штате Огайо, где будет налажен выпуск продукции по технологии 18A, найдётся место для заказов двух оборонных корпораций США: Boeing и Northrop Grumman. Последняя известна определённой части наших читателей своей авиационной техникой военного назначения, а первая имеет некоторые космические амбиции, поэтому говорить об исключительно военном применении будущих чипов, которые Intel изготовит для них по технологии 18A, было бы не совсем справедливо. К слову, Intel будет выпускать по технологии 18A и изделия для собственных нужд, так что от собственных клиентов она в этом смысле отставать не собирается.