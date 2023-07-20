Серийное производство будет запущено до конца года.

Специализированное издание Electrek не смогло оставить без внимания высказывания руководства Tesla на квартальном отчётном мероприятии относительно электрического пикапа Cybertruck, статус которого на текущий момент в квартальной отчётности до сих пор значится как «готовящийся к производству». Опубликованное недавно фото готового экземпляра в окружении сотрудников компании, как поясняется в квартальном отчёте, имело отношение к так называемым «предсерийным кандидатам», которые продолжают использоваться для испытаний и отладки технологий сборки. Наладить серийную сборку Cybertruck компания обещает до конца года, уже не упоминая третий квартал в качестве рубежа, имеющего отношение к вручению первых товарных экземпляров клиентам.

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Источник изображения: Tesla

nullУникальность свойств Tesla Cybertruck, как было отмечено в квартальном отчёте, заключается в сочетании его габаритных размеров с компоновочными особенностями. Это единственный из известных представителям Tesla пикапов, который сочетает длину менее 5,8 м с наличием двухрядной кабины с четырьмя дверями и грузовым отсеком длиной более 1,8 м. Имеющие более привычную капотную компоновку кабины пикапы в этом отношении скрадывают пространство для пассажиров и грузов, а Cybertruck с его причудливым силуэтом обладает более оптимальной компоновкой пространства, если следовать логике Tesla.