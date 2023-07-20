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Специализированное издание Electrek не смогло оставить без внимания высказывания руководства Tesla на квартальном отчётном мероприятии относительно электрического пикапа Cybertruck, статус которого на текущий момент в квартальной отчётности до сих пор значится как «готовящийся к производству». Опубликованное недавно фото готового экземпляра в окружении сотрудников компании, как поясняется в квартальном отчёте, имело отношение к так называемым «предсерийным кандидатам», которые продолжают использоваться для испытаний и отладки технологий сборки. Наладить серийную сборку Cybertruck компания обещает до конца года, уже не упоминая третий квартал в качестве рубежа, имеющего отношение к вручению первых товарных экземпляров клиентам.