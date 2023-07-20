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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla пока занимается выпуском предсерийных версий пикапа Cybertruck
Серийное производство будет запущено до конца года.

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Специализированное издание Electrek не смогло оставить без внимания высказывания руководства Tesla на квартальном отчётном мероприятии относительно электрического пикапа Cybertruck, статус которого на текущий момент в квартальной отчётности до сих пор значится как «готовящийся к производству». Опубликованное недавно фото готового экземпляра в окружении сотрудников компании, как поясняется в квартальном отчёте, имело отношение к так называемым «предсерийным кандидатам», которые продолжают использоваться для испытаний и отладки технологий сборки. Наладить серийную сборку Cybertruck компания обещает до конца года, уже не упоминая третий квартал в качестве рубежа, имеющего отношение к вручению первых товарных экземпляров клиентам.

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Источник изображения: Tesla

nullУникальность свойств Tesla Cybertruck, как было отмечено в квартальном отчёте, заключается в сочетании его габаритных размеров с компоновочными особенностями. Это единственный из известных представителям Tesla пикапов, который сочетает длину менее 5,8 м с наличием двухрядной кабины с четырьмя дверями и грузовым отсеком длиной более 1,8 м. Имеющие более привычную капотную компоновку кабины пикапы в этом отношении скрадывают пространство для пассажиров и грузов, а Cybertruck с его причудливым силуэтом обладает более оптимальной компоновкой пространства, если следовать логике Tesla.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #электрический пикап
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