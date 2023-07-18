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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Члены совета директоров Tesla обязаны отказаться от вознаграждений в этом году и вернуть компании $735 млн за прошлые периоды
А вот Илону Маску светит потеря десятков миллиардов долларов США.

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Как сообщают зарубежные СМИ, в 2020 году один из пенсионных фондов США, владевших акциями Tesla, подал иск к членам совета директоров компании, обвинив их в получении несправедливо высоких вознаграждений за свою работу в период с 2017 по 2020 годы. Недавно суд постановил, что членам совета директоров Tesla предстоит вернуть компании $735 млн вознаграждений за указанный период, а также отказаться от вознаграждений в форме акций за 2021-2023 годы включительно. Всю выручку от реализации акций за последние три года, как и сами полученные в рамках программы вознаграждения акции компании, придётся вернуть.

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Источник изображения: Twitter, Electrek

В дальнейшем суд обязал членов совета директоров Tesla придерживаться рекомендаций специально назначенного независимого консультанта при назначении размеров вознаграждений. Руководители такого уровня в публичных компаниях получают основную часть компенсации за труд в форме акций компании, а кратный рост курса последних в период с 2017 по 2020 годы как раз и вызвал возмущение пенсионного фонда, выступившего в роли истца в данном споре. Членам совета директоров Tesla, помимо вознаграждения за последние три года, предстоит вернуть $458 млн в форме акций компании, а также $276 млн денежных средств. Ответчики отказались признавать свою вину, но пошли на условия стороны обвинения ради исключения возможных негативных последствий для бизнеса самой компании.

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Интересно, что в суде скоро будет слушаться отдельное дело по размеру вознаграждения, но уже касающееся лично главы Tesla Илона Маска (Elon Musk), который обвиняется в несправедливом обогащении на сумму $56 млрд. Если прецедентный подход здесь уместен, то генеральному директору Tesla предстоит проститься с более крупной суммой, чем по первому делу с участием совета директоров, по которому он тоже является ответчиком.

#tesla #акции #судебное разбирательство #иск #совет директоров
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