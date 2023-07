Это в большей степени нужно для сохранения позиций на рынке США.

Как поясняет Nikkei Asian Review, компании Dell и HP Inc. до 40% и 31% своих ноутбуков реализуют в США, поэтому им очень важно соответствовать требованиям местного рынка. Dell вообще контролирует 73% рынка государственных закупок вычислительной техники в США, поэтому компания уже к концу следующего года полностью откажется от использования в составе своих ноутбуков компонентов китайского происхождения. В этом году до 20% ноутбуков Dell будет выпущено во Вьетнаме, в отношении к которому у властей США на данный момент нет опасений по поводу возможности шпионажа за государственными служащими.

Источник изображения: HP Inc.

Если говорить о компании HP Inc., то она пока не отказывается от использования китайских компонентов, но по итогам текущего года может перенести за пределы КНР производство от 2 до 5 млн ноутбуков, что соответствует примерно 10% прошлогоднего объёма выпуска в мировых масштабах. Мексика выбрана в качестве направления миграции, обеспечивающего интересы HP Inc. на американском корпоративном рынке ПК, а клиентские ноутбуки будут собираться в Таиланде. Со следующего года к нему присоединится Вьетнам, причём некоторые из поставщиков HP Inc. уже готовы отгружать из Вьетнама в Таиланд комплектующие, необходимые для сборки ноутбуков.

Миграция производства за пределы Китая обусловлена не только политическими факторами. Во-первых, крупным производителям важна географическая диверсификация, что было доказано пандемией, поскольку основные производственные мощности подрядчиков по сборке ноутбуков сосредоточены в Китае в городе Чунцин. Во-вторых, собирать ноутбуки в Китае уже давно не так выгодно, как в соседних странах, поэтому производители смогут в конечном итоге и сэкономить. Наконец, в Китае наблюдаются проблемы с наличием квалифицированной рабочей силы, а Вьетнам и Таиланд готовы предложить альтернативу.