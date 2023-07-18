В общем, известное дело, всё у нас с тобой впереди, не DVD до предела, до предела не DVD!

О подготовке к проведению этой встречи стало известно ещё на прошлой неделе, а на этой агентство Reuters пояснило, о чём именно шла речь на совещании с участием высокопоставленных американских чиновников и руководства крупных компаний отрасли типа Intel, Qualcomm и NVIDIA. Интересы государства на встрече представляли госсекретарь Энтони Блинкен (Anthony Blinken), министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), а также руководители Национального экономического совета и Совета национальной безопасности США.

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Источник изображения: Intel

Энтони Блинкен, как сообщается, с учётом опыта своей недавней поездки в Китай, был готов выслушать от представителей американской полупроводниковой отрасли доклад о текущем положении дел с поставками чипов и условиях ведения бизнеса в КНР. Принявшие участие в этой встречи представители бизнеса призвали власти США активнее распределять субсидии на развитие национальной полупроводниковой отрасли, а также не перегибать с введением ограничений в отношении Китая, поскольку в противном случае они могут лишиться доступа к крупнейшему рынку планеты.

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Компанию NVIDIA мог интересовать вопрос готовящихся новых ограничений на поставку в Китай ускорителей вычислений. По данным источника, власти США пока не определились с пороговым значением быстродействия таких компонентов, которое будет фигурировать в новых экспортных ограничениях. Сейчас NVIDIA и Intel сохраняют возможность поставлять свои ускорители вычислений в Китай, но только если те модифицированы соответствующим образом для снижения быстродействия до необходимого уровня.