В компании сменился председатель совета директоров.

По информации агентства Bloomberg, Гао Юнган (Gao Yonggang) пробыл в должности председателя совета директоров крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов SMIC всего лишь около года, и недавно его сменил на этом посту Лю Сюньфэн (Liu Xunfeng), который к своим 58 годам получит большой опыт работы в китайской химической промышленности и является давним членом Коммунистической партии Китая.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Останется ли бывший финансовый директор Гао Юнган в штате SMIC, не уточняется, но в официальном уведомлении говорится о том, что его должностные обязанности изменятся, а к отставке не привели какие-то конфликты с руководством в лице совета директоров. Преемник Гао входит в один из высших советов китайского парламента, он также занимал несколько высоких постов в энергетических компаниях Sinopec и Huayi Group. Перестановки в руководстве SMIC наблюдаются с 2021 года, они могут указывать на стремление властей Поднебесной добиться от компании устойчивого развития в условиях ужесточающихся санкций.