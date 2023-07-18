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По информации агентства Bloomberg, Гао Юнган (Gao Yonggang) пробыл в должности председателя совета директоров крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов SMIC всего лишь около года, и недавно его сменил на этом посту Лю Сюньфэн (Liu Xunfeng), который к своим 58 годам получит большой опыт работы в китайской химической промышленности и является давним членом Коммунистической партии Китая.
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Останется ли бывший финансовый директор Гао Юнган в штате SMIC, не уточняется, но в официальном уведомлении говорится о том, что его должностные обязанности изменятся, а к отставке не привели какие-то конфликты с руководством в лице совета директоров. Преемник Гао входит в один из высших советов китайского парламента, он также занимал несколько высоких постов в энергетических компаниях Sinopec и Huayi Group. Перестановки в руководстве SMIC наблюдаются с 2021 года, они могут указывать на стремление властей Поднебесной добиться от компании устойчивого развития в условиях ужесточающихся санкций.