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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российским чиновникам будет запрещено использовать устройства Apple для служебных целей
Компания опять подозревается в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

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Все усилия Apple по сохранению имиджа компании, не сотрудничающей с правительственными спецслужбами, в случае с текущей политической обстановкой сводятся на нет применительно к условиям эксплуатации устройств этой марки российскими чиновниками, как отмечает Financial Times. По данным представителей ФСБ, на которых ссылается издание, в начале июня эта российская спецслужба выявила подозрительную активность своих американских коллег с использованием устройств Apple, принадлежащих российским чиновникам. Как утверждается, тысячи iPhone, принадлежащих российским чиновникам и сотрудникам дипломатических миссий за пределами страны, были инфицированы шпионским программным обеспечением.

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Источник изображения: Apple

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Запрет на использование устройств Apple в отдельных российских ведомствах уже существовал, а теперь он может стать практически повсеместным внутри соответствующих структур. По крайней мере, для служебной переписки эти устройства уже будет использовать нельзя. Собеседники FT по эту сторону границы признались, что российские чиновники долго сопротивлялись внедрению запрета на использование устройств Apple в силу привычки и своих привязанностей, но насколько данный этап кампании по их запрету будет успешным, пока с уверенностью сказать сложно. В принципе, администраторы ведомственных почтовых сервисов могут легко определять, отправляются ли письма служебного характера с устройств Apple, а потому нарушителей выявить достаточно просто. Никто пока не собирается запрещать использование устройств Apple для личных нужд, но необходимость носить с собой по два-три устройства многим кажется обременительной.

#apple #россия #фсб #кибершпионаж
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