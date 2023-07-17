Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Эксперименты в сегменте электромобилей в виде компактной модели i-MiEV, которая даже продавалась официально на российском рынке, как поясняет Electrek, не уберегли Mitsubishi Motors от неудач на крупнейшем в географическом выражении рынке планеты — китайском. За четыре года объёмы продаж автомобилей этой марки сократились почти в четыре раза, а за весь прошлый год в Поднебесной компания смогла продать только 515 электромобилей Airtrek.

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Источник изображения: Mitsubishi Motors

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Как стало известно с подачи Bloomberg, японский автопроизводитель принял непростое решение временно приостановить торговую деятельность на китайском рынке, сосредоточив усилия на переходе к электротяге. К 2035 году Mitsubishi собирается полностью перевести новые модели на электричество, в ассортименте продукции компании появятся четыре новых модели электромобиля. По всей видимости, с текущими предложениями на китайском рынке она себя чувствует некомфортно, поэтому предпочитает приостановить деятельность до лучших времён.