И увеличит годовую выручку более чем в полтора раза.

Аналитики Truist считают компании NVIDIA и Broadcom главными бенефициарами бума систем искусственного интеллекта. Первая, по его словам, может по итогам текущего года выручить $44 млрд, что более чем в полтора раза выше официальной величины выручки компании за минувший фискальный год, завершившийся в конце января. В соответствующем периоде NVIDIA выручила $27 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

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Авторы прогноза не исключают, что в ближайшие кварталы NVIDIA поднимет цены на свои чипы, реализуемые в серверном сегменте. При этом существенного оттока клиентов она не почувствует, поскольку спрос на эти компоненты существенно превышает возможности NVIDIA по их поставкам. Как отмечалось недавно, узким местом становится способность TSMC по тестированию и упаковке соответствующих чипов, и хотя компания наращивает производственные мощности, происходит это не так быстро, как растёт спрос на продукцию NVIDIA.