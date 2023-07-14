реклама
Источники Reuters сообщили, что китайская компания BYD собирается локализовать производство электромобилей в этой южноазиатской стране, которая по размеру автомобильного рынка уступает только Китаю, США и Японии, занимая четвёртое место в мире. Власти требуют, чтобы у BYD обязательно имелся локальный партнёр, им должна стать компания Megha Engineering из Хайдарабада.
реклама
В проект предполагается вложить около $1 млрд, BYD вместе с индийским партнёром рассчитывает наладить выпуск до 100 000 электромобилей в год и некоторое количество тяговых аккумуляторов. В прошлом году в Индии было продано 3,8 млн легковых автомобилей, но только 1% из них были электромобилями. Власти страны стремятся довести этот уровень до 30% к концу десятилетия. BYD придётся на местном рынке соперничать с индийским автопроизводителем Tata Motors и китайской маркой MG Motor, которая тоже была вынуждена найти локального партнёра под нажимом властей Индии.