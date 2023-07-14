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По данным Times of India, руководство Tesla в настоящее время ведёт переговоры с властями Индии о возможности строительства в этой стране предприятия по выпуску электромобилей, которое смогло бы ежегодно выдавать по 500 000 машин новой модели стоимостью от $24 000 за экземпляр. Напомним, что на этот ценовой ориентир рассчитана и производственная программа строящегося предприятия Tesla в Мексике, поэтому индийская площадка станет вторым местом, где пропишется новинка.
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Мексиканские чиновники недавно назвали готовящуюся к запуску у них в стране новую модель Tesla «самым экономичным электромобилем в мире». Как известно, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в США в этом году Илон Маск (Elon Musk) встречался для проведения с ним переговоров. По данным индийских источников, Tesla также рассматривает возможность экспорта собираемых в данной стране электромобилей в близлежащие регионы.