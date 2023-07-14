Если судом будет принято соответствующее решение.

В октябре прошлого года власти США обвинили Seagate Technology в поставках жёстких дисков для нужд находившейся под санкциями Huawei Technologies. Оценив полученную производителем прибыль в $150 млн, власти США назначили вдвое больший штраф. Как стало известно на этой неделе, против Seagate Technology от лица акционеров компании подан групповой иск, который попытается взыскать с неё потенциальный ущерб в интересах тех инвесторов, которые купили акции компании в период с 15 сентября 2020 года по 25 октября 2022 года, когда и осуществлялись те самые «незаконные» с точки зрения США поставки жёстких дисков в Китай.

реклама

Источник изображения: Seagate Technology

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

У желающих присоединиться к иску инвесторов есть время сделать это до 8 сентября текущего года. О величине возможного ущерба для бизнеса Seagate пока говорить сложно, поскольку дело пока не рассматривалось в суде, но если оно получит развитие, то производитель жёстких дисков рискует столкнуться с дополнительными издержками, если суд встанет на сторону истцов.