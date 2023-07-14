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По информации локальных СМИ, задействованные в строительстве предприятия TSMC в Аризоне рабочие начали выражать беспокойство по поводу возможного сокращения доходов из-за привлечения к процессу специалистов из-за рубежа. Некоторых нанятых в США рабочих, по данным источников, пытаются заменить зарубежными специалистами, в результате первые боятся потерять работу. Сейчас на стройке, по официальным данным, задействовано около 12 000 человек.
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Как пояснили представители TSMC, компания действительно была вынуждена привлечь ограниченный контингент иностранных рабочих (преимущественно с Тайваня), чтобы ускорить монтаж технологического оборудования на своём первом предприятии в Аризоне, которое уже со следующего года должно начать выпуск 5-нм продукции. Компания заявляет, что группа иностранных рабочих пробудет в Аризоне ограниченный период времени для решения строго конкретной задачи, их присутствие никак не повлияет на занятость основного коллектива, нанятого в пределах юрисдикции США. К 2026 году компания намеревается ввести в строй второе предприятие на территории Аризоны, которое наладит выпуск 3-нм продукции. Совокупные инвестиции в два проекта достигнут $40 млрд.