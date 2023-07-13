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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla запускает продажи детского квадроцикла Cyberquad в Китае по цене $1670
Водителю надлежит быть не старше 12 лет, весить не более 50 кг и мириться с запасом хода 25 км.

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Первоначально электрический квадроцикл Cyberquad был заявлен Tesla в качестве «компаньона» для пикапа Cybertruck, представленного осенью прошлого года. Но если поставки последнего уже могут начаться в конце текущего квартала, то Cyberquad пока выпускается только в детском варианте, и не во всех странах присутствия продукции Tesla. Как поясняет Bloomberg, завтра этот электрический квадроцикл для детей выйдет и на рынок Китая, где будет предлагаться по цене около $1670 в пересчёте по действующему курсу.

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Источник изображения: Tesla

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Это игрушечное транспортное средство способно перемещать седока массой до 50 кг на расстояние до 25 км со скоростью не более 16 км/ч, причём при движении задним ходом скорость окажется в два раза ниже. Квадроцикл предназначен для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Ограниченный запас хода компенсируется умеренной продолжительностью его восполнения — для полной зарядки достаточно пяти часов. Квадроцикл поставляется клиентам в полностью разобранном виде и снабжается пошаговой инструкцией по сборке. Съёмная батарея оснащена светодиодными индикаторами для моментальной проверки уровня заряда.

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